В Называевске 80-летний пенсионер с инсультом оказался заперт в квартире

На помощь омичу пришел участковый. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В опасной ситуации оказался 80-летний пенсионер в Называевске. К нему в квартиру не смогла попасть социальный работник. Дверь оказалась запертой, мужчина не открывал. Однако было слышно, что в квартире кто-то есть и просит о помощи. Соцработник обратилась в полицию. На вызов приехал участковый.

К моменту его прибытия удалось расслышать, что именно говорит пенсионер. Он просил помочь ему. Полицейский обошел дом и отогнул монтировкой оставленную открытой створку на проветривание. Так удалось попасть в квартиру и открыть двери для соцработника. Пенсионер лежал на полу без движения, ему стало плохо.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчину напоили водой и вызвали ему скорую. У него был обнаружен микроинсульт. После того, как состояние пациента удалось стабилизировать, омича родные забрали домой.