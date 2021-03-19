Мэр Омска получила представление из-за работы давно закрытой свалки

Администрацию обязали устранить нарушения на закрытом полигоне. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Надзорные органы после проведения проверки выяснили, что в Советском округе до сих пор действует официально давно закрытая свалка. Речь идет о полигоне «Советский-1», расположенном в Советском округе. Свозить туда мусор запретили еще в ноябре 2014 года, и обязали администрацию провести рекультивацию. Но ничего из этого сделано не было. В ходе проверки выяснилось, что свалку продолжали использовать для ТКО. Также неизвестные добывали там металл, даже с использованием спецтехники, что, по мнению прокуратуры, говорит о плохой охране полигона.

На основании результатов проверки мэру Омска Оксане Фадиной вынесли представление и обязали устранить выявленные на свалке нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.