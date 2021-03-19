Омский полицейский спас жизнь пенсионеру, выломав окно

Накануне в Называевске произошло ЧП со счастливым концом. Тревогу забила соцработница, которая не смогла попасть в квартиру к одному из подопечных. 80-летний пенсионер не открыл дверь и не отвечал на звонки. Женщина обратилась к местному участковому.

Полицейский также попытался открыть дверь, но ничего не вышло. Получилось лишь расслышать слабый голос пенсионера, который просил о помощи. Тогда участковый вызвал бригаду для взлома двери, а сам пошёл проверить окно. На открытие замка понадобилось бы время, а квартира находилась на первом этаже, поэтому участковый решил попробовать попасть внутрь через окно. Одна из створок оказалась приоткрыта на проветривание. Тогда участковый просунул в щель монтировку и открыл окно. Пенсионер лежал около дивана и полицейский смог оказать ему первую помощь и впустить в квартиру медиков.

Оказалось, у пострадавшего случился микроинсульт. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе полиции.