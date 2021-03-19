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Происшествия19 марта 2021 4:05

«Сказать, что не испугался при ДТП, значит обмануть»: Глава омского депспорта рассказал детали аварии

Чиновник Константин Мельников уверяет: его водитель не превышал скорость
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Машина с чиновником улетела в кювет. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

Появились подробности аварии, в которую 13 марта попал директор департамента спорта Константин Мельников на трассе Омск - Муромцево. Напомним, что машина с чиновников вылетела на встречку, столкнулась с легковушкой и оказалась в кювете. После ДТП Мельников попал в реанимацию. Но сейчас он пошел на поправку. Его ждет операция на бедре и долгое восстановление.

Директор департамента спорта рассказал детали той аварии. Говорит, что сильно испугался и теперь ему потребуется помощь психолога.

- Я помню все: от начала до конца. На повороте был лед, машину занесло, мы столкнулись со встречным транспортом. Сказать, что не испугался, – это значит обмануть, - цитирует Константина Мельникова ГТРК Иртыш. - Это и сейчас стоит перед глазами, здесь еще нужно психологическую реабилитацию проходить. Я сидел на заднем сиденье, но он не превышал скорость.

ДТП