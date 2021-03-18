В Омске новый трамвай «Спектр» попал в аварию с фурой

Фура задела трамвай прямо на повороте. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились фотографиями аварии трамвая и фуры. Все произошло на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева. Там проходят трамвайные пути, где ходят три маршрута. Один из новых трамваев «Спектр», которые появились в Омске в прошлом году, не поделил дорогу с фурой, которая поворачивала с улицы Лермонтова на Куйбышева. Кузовом фура задела передние двери трамвая.

Из-за аварии на перекрестке образовался затор. Фото: ВКонтакте

- Фура уже поворачивала, занос естественно большой, т.к. кабина уже на повороте, слепая зона, а трамвай, как ехал, так, видимо, и ехал. Вот и получилось. Так кстати и легковые машины поступают. Нет, чтобы немного приостановиться и помочь человеку повернуть или вывернуть, всем обязательно надо лезть под фуру, - предполагает, что могло случиться, один из Омичей. Информации о пострадавших в этой аварии нет.