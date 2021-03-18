Омич сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе

За здоровьем школьника сейчас наблюдают медики. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня утром около 11:30 в Кировском округе под колесами машины пострадал 12-летний школьник. Все произошло на нерегулируемом пешеходном переход в районе остановки Суворова. Там школьник переходил дорогу, но 48-летний водитель «ВАЗ-2110» не успел затормозить. После аварии ребенку понадобилась помощь медиков, его забрали в больницу.

В госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии, после которой станут известны все причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана и оценка действиям водителя, уточнили в пресс-службе ведомства.