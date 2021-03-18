«Одной медицине это не поднять»: омский депутат попросил помощи у прокуратуры, чтобы поднять явку на вакцинацию от ковида

Омичи пока не охотно прививаются от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодняшнем заседании законодательного собрания Омской области заявил главный врач МСЧ №9 депутат Юрий Шаповалов. Он отметил, что в регионе привились от коронавируса всего 3,5% населения, что крайне мало.

- Хорошо идут на вакцинацию Росгвардия, банки, силовики. Остальные решили, что это их личное дело. Отказываясь от вакцинации, они пополняют ряды переносчиков данного вида заболевания и наносят ощутимый вред здоровью окружающих. Если жить или не жить – это их личное дело, то вакцинация – это дело и долг каждого, - отметил Шаповалов.

Врач упомянул, что есть план вакцинации, который Омской области не смогут выполнить в установленные сроки, даже если начнут сейчас массово прививат население. В отчетному периоду в июне, по словам депутата, в лучшем случае удастся выполнить только 15-20%.

- Я прошу откликнуться министров, прокуратуру, росздравнадзор. Если они даже попросят, поговорят с предприятиями, уже будет какая-то отдача. Одной медицине это не поднять. Мы обеспечиваем вакцинирование. Но давайте над явочкой поработаем вместе, - обратился за помощью к надзорным органам Шаповалов.