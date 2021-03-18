Омский следком проверит школу, где учитель избила ученика указкой

Оценкой действий учителя займутся следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях появилось сообщение о том, что в селе Усть-Заостровка под Омском учитель начальных классов избила ученика указкой. По словам автора поста, ребенка несколько раз ударила учительница, а после уроков его избили одноклассники. По факту произошедшего следственный комитет Омской области начал проверку.

- В ходе проверки будут тщательно выяснены все обстоятельства случившегося, установлены тяжесть вреда, причиненного ребенку, а также причины и условия, способствовавшие инциденту на уроке, действиям учителя и школьников, применившим насилие к мальчику, будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе ведомства.