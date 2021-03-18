В Омской области за последние сутки коронавирусом заразились 102 человека

Коронавирус продолжает распространяться в Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области заразились коронавирусом уже 42 569 человек. За последние сутки выявили 102 новых случая заболевания. 61 человек сможет получать лечение амбулаторно, а 41 омича с тяжелыми симптомами госпитализировали.

Выздоровевшими считают 202 омичей. Общее число победивших коронавирус с начала пандемии составило уже 33 803 человека.

К несчастью, ковид продолжает уносить жизни омичей. За последние сутки медики констатировали 3 летальных случая. Всего за период пандемии в регионе от коронавируса скончались 1 280 человек.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 70, Омский район – 8, Муромцевский район – 7, Саргатский район – 4, Калачинский район – 3, Азовский, Колосовский районы – 2, Большереченский, Исилькульский, Любинский, Русско-Полянский, Тюкалинский, Шербакульский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.