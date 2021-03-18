В Омске бывшему начальнику ГУЗР придется заплатить штраф в миллион рублей

Новый суд отменил решение об оправдании Сергея Гребенкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омском областном суде снова рассмотрели дело бывшего начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области Сергея Гребенкина. Его обвиняли в халатности, которую он допустил при предоставлении ООО «Прогресс» участка более 9 тысяч квадратных метров. Компания собиралась поставить там только столовую, площадь которой составила бы 666,5 квадратов. Прокуратура настаивала, что участок выделили незаконно и этим причинили ущерб региону.

Первый суд признал Гребенкина виновным, но после рассмотрения апелляции, его оправдали. Второй суд не увидел состава преступления. В прокуратуре не согласились с решением суда и обжаловали его. Накануне рассмотрение дела завершилось и накануне Омский областной суд принял решение отменить решение апелляционного суда и признал Гребенкина виновным. Ему назначили штраф, в размере 1,1 миллиона рублей.