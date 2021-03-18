В мэрии ответили, что бездомную собаку возле детсада не убивали, а усыпили

Пойманная собака сейчас находится в приюте. Фото: Анна МИКУЛА

Омичка в соцсетях сообщила о том, что стала свидетельницей отлова бродячей собаки на глазах у детей. Девушка утверждала, что видела, как собаку застрелили. В «Муниципальном приюте для животных» подтвердили, что производили отлов рядом с центром Гимнастики, но заметили, что в животное просто выстрелили транквилизатором, чтобы на время усыпить.

- 17 марта по заявке детского сада № 191 возле центра спортивной гимнастики по ул. Спортивный проезд проводился отлов агрессивных собак. Жители близстоящих домов были заблаговременно оповещены о предстоящем отлове. В результате выезда была поймана одна агрессивная особь, которая была отловлена с использованием седативного препарата «Телазол». Обращаем внимание, что собака была временно обездвижена, а не умерщвлена. В настоящее время она живая и здоровая находится в муниципальном приюте для животных, - отметили в администрации.

Также омичам напомнили, что отлов с целью умерщвления животных запрещен и в Омске к таким мерам никогда не прибегают.