Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Омск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Омск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество18 марта 2021 9:07

Омич на угнанной машине попал в аварию и убил человека

За это ему грозит серьезный срок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Омич угнал иномарку и поехал катать на ней родственников, но попал в серьезную аварию.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Одесском районе Омской области будут рассматривать дело 36-летнего омича, которого обвиняют сразу по двум уголовным статьям.

В ходе следствия установили, что в ночь с 18 на 19 октября 2020 года омич угнал автомобиль марки «Тайота» и отправился на нем в село Одесское к родственникам. Оттуда он забрал брата и зятя с двумя незнакомыми женщинами. После они все вместе отправились в Лукьяновку. На трассе «Одесское – Омск» омич не справился с управлением и на скорости 100 километров в час вылетел в кювет и перевернулся. В той аварии серьезно пострадали все пассажиры, а 49-летняя женщина погибла.

Сейчас дело направили в суд с обвинением по статьям за угон и нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.