Омич на угнанной машине попал в аварию и убил человека

Омич угнал иномарку и поехал катать на ней родственников, но попал в серьезную аварию. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Одесском районе Омской области будут рассматривать дело 36-летнего омича, которого обвиняют сразу по двум уголовным статьям.

В ходе следствия установили, что в ночь с 18 на 19 октября 2020 года омич угнал автомобиль марки «Тайота» и отправился на нем в село Одесское к родственникам. Оттуда он забрал брата и зятя с двумя незнакомыми женщинами. После они все вместе отправились в Лукьяновку. На трассе «Одесское – Омск» омич не справился с управлением и на скорости 100 километров в час вылетел в кювет и перевернулся. В той аварии серьезно пострадали все пассажиры, а 49-летняя женщина погибла.

Сейчас дело направили в суд с обвинением по статьям за угон и нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.