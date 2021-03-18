В Омске на глазах у детей застрелили бездомную собаку

Свидетелями жестокого обращения с собакой тали маленькие дети. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В соцсетях омичка рассказала о бесчеловечном обращении с бездомными животными. Девушка проезжала момо центра Гимнастики, расположенного недалеко от ТЦ «Каскад» на Тимуровском проезде, когда стала свидетельницей странного происшествия. Как утверждает девушка, неизвестные занимались отстрелом бездомных собак днем на глазах у детей.

- Отловщики собак убили из ружья спокойную бездомную собаку. Собаку хорошо знали и любили работники соседнего детского сада. Все случилось посреди бела дня на глазах проходящих мимо детей! – написала в посте омичка.

Омичке удалось сфотографировать только машину людей, по ее словам, убившим собаку. Фото: Валерия Постовая

Девушка приложила фотографию машины, на которой приехали стрелявшие, но точно узнать были ли это отловщики или обычные догхантеры не удалось. В комментариях к посту омичи как всегда разделились на два лагеря: тех, кто считает действия неизвестных правильными и тех, кто с ними категорически не согласен. Единственное, в чем омичи единодушны, так это в том, что использование огнестрельного оружия недопустимо. Автор поста утверждала, что собаку именно застрелили.