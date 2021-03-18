Волонтеров приглашают помочь провести голосование

В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители всех субъектов России, в том числе и Омской области, смогут определить список территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь. Голосование будет проходить в онлайн-формате.

Накануне в молодежном пространстве «306 квадратов» состоялась встреча с представителями комитетов территориального общественного самоуправления. В ходе мероприятия обсуждались вопросы работы волонтерского корпуса в период проведения онлайн-голосования за объекты благоустройства. На встрече активистам предложили присоединиться к команде добровольцев.

В рамках запуска федеральной платформы для голосования в каждом регионе страны будет создан волонтерский штаб. Члены этого центра будут предлагать гражданам принять участие в голосовании. Кроме того, добровольцы подробно расскажут о площадке для голосования и алгоритме ее работы. Если гражданам понадобится помощь при авторизации, то они могут это сделать при помощи волонтеров. В период голосования добровольцы будут работать в информационных точках.

Директор бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий» Галина Моисеева отметила, что набор волонтеров завершится 22 марта. Омичи могут принять участие в этом проекте. Для этого необходимо оставить заявку на сайте.

До 30 марта состоится собеседование с волонтерами. А с 1 по 19 апреля добровольцы пройдут необходимое обучение. Кроме того, будет согласован график работы на информационных точках.

Директор департамента информационной политики мэрии Сергей Коновалов рассказал о том, как будет проходить голосование в онлайн-формате на сайте 55.gorodsreda.ru. Он отметил, что граждане в возрасте от 14 лет и старше, желающие оставить свой голос за объекты благоустройства, смогут войти на сайт, используя логин и пароль от портала Госуслуг.

Еще один способ принять участие в голосовании — через волонтеров проекта по номеру своего телефона. Более 200 человек по городу будут опрашивать жителей.

Голосование за объекты благоустройства продлится в течение месяца — с 26 апреля по 30 мая. В Омской области можно будет выбрать объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Омске подобное голосование завершилось еще в прошлом году до запуска федеральной платформы, поэтому теперь жителям города предстоит определиться с дизайн-проектами ранее выбранных общественных территорий.

Напомним, что в Омске в ходе голосования уже определили общественные территории, которые благоустроят в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это Городской сад в Центральном округе, сквер им. Панфилова в Октябрьском, площадь Лицкевича в Советском, микрорайон Прибрежный в Кировском, территория вдоль ул. Моторной, пр. Сибирского и ул. Гашека в Ленинском округе. В ходе голосования на платформе 55.gorodsreda.ru пройдет онлайн-опрос за дизайн-проекты общественных территорий. Каждый омич сможет отдать свой голос за понравившийся проект.