Директору «Атриум-кино» вынесли представление из-за падения потолка на посетителей

Большой кусок намокшего гипсокартона упал в нескольких метрах от посетителей. Фото: Илья Барановский

Накануне в соцсетях омич рассказал, что с потолка кинотеатра в нескольких метрах от него упал крупный кусок гипсокартона. На происшествие и персонал, и гости отреагировали спокойно и продолжили заниматься своими делами.

После проверки надзорные органы выяснили, что о протекающей крыше администрации было известно заранее. В месте протечки поставили таблички «Осторожно! Мокрый пол» и несколько ведер для сбора воды. Других мер по ограничению доступа людей к месту возможного обрушения никто не принял. Часть потолочной отделки рухнула из-за несвоевременного устранения протечки. Это, по мнению прокуратуры, является нарушением требований по безопасности эксплуатации здания. После проверки ведомство вынесло представление директору «Атриум-Кино». Также администрацию обязали устранить протечку крыши и отремонтировать потолок.