Омичи платят онлайн и забывают пин-коды к картам

За последний год почти половина омичей стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, от которой часто забывают пин-код. Перевод по номеру телефона или карты жители Омска назвали самым удобным способом перевести деньги.

45% омичей стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кэшбэк и бонусы. Наличными пользуются по привычке или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться – эти причины указали равные доли опрошенных (53%).

Повседневные товары в онлайн-магазинах составляют 42% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, косметику, бытовую технику и товары для детей. 21% омичей покупают онлайн товары для ремонта.

Для оплаты покупок подавляющее большинство омичей использует банковские карты – так ответили 94% респондентов. 28% опрошенных также пользуются переводами, а 24% – сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay, но этот показатель в среднем ниже, чем по стране. У каждого десятого есть цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Половина опрошенных одновременно использует карты и наличные при повседневных тратах.

С ростом онлайн-покупок и сервисов бесконтактной оплаты, банковскими картами все реже пользуются офлайн. Поэтому каждый пятый опрошенный, по результатам опроса Райффайзенбанка, за период январь-февраль 2020 года забывал пин-код от банковской карты. Эти данные коррелируют с тем, что количество запросов на смену пин-кода в приложении Райффайзен-Онлайн за период январь—ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло в 6 раз.

«Половина респондентов просто запоминает пароли. При этом 18% признались в том, что везде использует один пароль, чтобы не забыть, хотя и понимают, что это небезопасно. Мы все реже пользуемся цифровыми паролями, но пин-коды по-прежнему необходимы при использовании банковских карт офлайн. Разумно использовать уникальный код, при этом важно, чтобы восстановить свой пин через цифровые каналы было легко и удобно», - говорит Светлана Сальникова, директор офиса «Омский» Райффайзенбанка.

Переводить друг другу деньги омичи предпочитают по номеру телефона или номеру карты – этот способ назвали лучшим 64% респондентов.