Пропавшего неделю назад омича, нашли мертвым в парке

К сожалению, мужчина погиб. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях активисты поисковых отрядов просили помощи в поисках 40-летнего Олега Липатова. В последний раз его видели 11 марта на левом берегу недалеко от алкогольного магазина поздней ночью. Пропавшего искали почти неделю, но никаких вестей не было.

Накануне стало известно, что Олега нашли. К сожалению, он скончался. Как сообщают в пресс-службе УМВД, его тело обнаружили в Парке победы на Левом берегу. Пока все причины произошедшего устанавливаются, но, по данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Нет и следов самоубийства.