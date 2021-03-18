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Общество18 марта 2021 7:07

Пропавшего неделю назад омича, нашли мертвым в парке

Родственники просили о помощи через соцсети
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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К сожалению, мужчина погиб.

Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях активисты поисковых отрядов просили помощи в поисках 40-летнего Олега Липатова. В последний раз его видели 11 марта на левом берегу недалеко от алкогольного магазина поздней ночью. Пропавшего искали почти неделю, но никаких вестей не было.

Накануне стало известно, что Олега нашли. К сожалению, он скончался. Как сообщают в пресс-службе УМВД, его тело обнаружили в Парке победы на Левом берегу. Пока все причины произошедшего устанавливаются, но, по данным правоохранителей, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Нет и следов самоубийства.