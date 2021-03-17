В Омске без вести пропал 16-летний Владислав Видякин

Если вы знаете, где находится Владислав, позвоните в полицию.

Родные уже сутки ищут 16-летнего Владислава Видякина. Подросток вышел из дома в школу во вторник, 16 марта, и исчез.

Его близкие разместили в соцсетях пост с ориентировкой на мальчика и с просьбой откликнуться тех, кто знает, где он находится.

На момент ухода из дома Владислав был одет в черный пуховик (на рукавах три белые полоски), черную шапку, школьные брюки и черные сапоги.

Тех, кто видел подростка после 16 марта, просят позвонить по телефонам: 02 (112 – с сотового) или 8-951-419-98-99.