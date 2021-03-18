В Омске пройдет первый весенний дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наконец-то в Омске отступили морозы. К концу недели в городе установится по-настоящему теплая погода. К выходным потеплеет до плюсовых значений. На 20 и 21 марта синоптики обещают +1...+3 днем. Ожидается, что в Омске пройдет первый весенний дождь.

- Ночью 20 марта без существенных осадков. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, местами до -11°, днем 0…+5°, местами до -5°, - рассказали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Вся следующая неделя в Омске будет тоже очень теплой. Днем прогнозируют около 0 или небольшой плюс. При этом обещают осадки - дожди с мокрым снегом.