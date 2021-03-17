Юбилейный «Тотальный диктант» в Омске пройдет в привычном формате – в аудиториях

«Тотальный диктант» запланирован на 10 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 апреля в Омске в десятый раз пройдет «Тотальный диктант». Судя по всему, пандемия коронавируса, наконец, начала отступать. Большая часть ограничений уже снята, поэтому полюбившуюся многим омичам всероссийскую акцию проведут в привычном режиме – в аудиториях, куда пригласят «диктаторов». По традиции, отрывок из литературного произведения (в этом году автором выбран Дмитрий Глуховский) для участников диктанта будут читать филологи, журналисты и деятели культуры.

Также омичи смогут написать диктант в онлайн-режиме на сайте проекта, выбрав наиболее удобное для них время (подробнее об этом можно узнать здесь).

– При проведении акции будут соблюдены санитарные нормы, обусловленные эпидемиологической ситуацией в регионе, – рассказала региональный координатор проекта, профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Татьяна Рогожникова.

Подробная информация о мероприятии будет размещена в официальной городской группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» и на городской странице здесь.

СПРАВКА:

Тотальный диктант – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2019 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.Автором текста Тотального диктанта в этом году стал Дмитрий Глуховский.