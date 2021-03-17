Весна идет: омичам пообещали начало активного таяния снега до конца недели

Из-за потепления в Омске уже на этой неделе начнет активно таять снег. Фото: Василий Вахрин

Омские синоптики прогнозируют, что активное таяние снега начнется уже в конце этой недели. Не удивительно, по прогнозам должно потеплеть до +4 градусов уже к пятнице. В это же время синоптики прогнозируют начало активного таяния снега. В Обь-Иртышском УГМС отмечают, что по статистике в городе снег начинает таять с 21 марта. В этом году никаких сюрпризов от погоды быть не должно.

Паводок в 2021 ожидают достаточно сильный, учитывая количество снега, выпавшего за февраль, сильное промерзание почвы и переувлажнение, которое было осенью. Готовиться к возможным последствиям весеннего половодья в Омске начали заранее.

Судя по долгосрочным прогнозам погоды, на следующей неделе омичей ожидают осадки и довольно морозная погода по ночам, до -10 градусов.