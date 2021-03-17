В московском суде решили взыскать с Голушко и Калинина более 2 миллиардов рублей

Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверской районный суд Москвы принял решение удовлетворить требования по иску от заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина о финансовых претензиях к омскому депутату Госдумы Андрею Голушко, бывшему депутату Заксобрания Омской области Сергею Калинину и экс-руководителю омской РЭК Константину Марченко, а также компаниям «Омскгоргаз», «Омскгазсеть» и «Омскриэлт».

По данным прокуратуры, депутат от Омской области Калинин скрыл свои доходы, которые получает от подконтрольных организаций, занимающихся оказанием услуг газоснабжения в Омске. В этом ему помогли другие заинтересованные лица. Также прокуратура считает, что у депутата есть незадекларированная недвижимость заграницей, а также авиация и другие доходы.

Надзорное ведомство планировало получит в счет государства более 2,2 миллиардов рублей. На сайте суда казано, что иск удовлетворили, но пока не известно в каком объеме. Как рассказал адвокат со стороны ответчиков Андрей Хабаров «Новому Омску», они намерены обжаловать решение суда.

- Мы будем оспаривать решение в вышестоящих инстанциях. <…> Мы смогли сделать то, на что я даже не рассчитывал — наработать доказательства, приобщить их к материалам гражданского дела, они позволяют очень аргументировано оспаривать решение в высших инстанциях, куда мы и намерены обращаться, - отметил адвокат.