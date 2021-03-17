В Омске завели уголовное дело по факту гибели ребенка, за которым не уследила мать

Следователи уже начали опрашивать свидетелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая и запутанная история произошла накануне в Омске. Пока точные подробности произошедшего не известны, но отец семейства вернувшись с работы, застал жену в неадекватном состоянии, а позже в заполненной водой ванне нашел их малолетнего ребенка, которого спасать уже не было смысла. Малыш захлебнулся.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ч. 2 п. «в» (убийство малолетнего). Делом уже занимается следственный комитет по Омской области, проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выясняются все подробности произошедшего.

- По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика, обнаруженного в наполненной водой ванне. Женщина на следующий день скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка и его матери устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ведомства.