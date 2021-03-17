Омич поверил мошенникам и проиграл все деньги на спортивных ставках

Мошенники месяц общались со студентом в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 22-летний студент одного из технических вузов, заявив о мошенничестве. Он рассказал, что в соцсетях ему написал неизвестный предложив заработать на ставках в Интернете. Он уточнил, что знает человека, который готов поделиться информацией об исходе спортивных матчей и помочь сделать правильную ставку. Естественно, за свои услуги неизвестный попросил денег. Студент решил не упускать возможность заработать и согласился платить за информацию о ставках. За месяц он передал мошеннику более 44 тысяч рублей. Студента уверяли, что его ставки исправно выигрывают и скоро он получит деньги, но вскоре незнакомец из соцсетей исчез и перестал выходить на связь.

После этого молодой человек и пришел в полицию, рассказали в ведомстве. Проводится проверка, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела.