Помощник вице-губернатора Ушакова, которого прочат в кресло мэра Омска, высказалась о его планах

В правительстве Ушаков отвечает за экономический блок. Фото: Instagram.com

После того, как стало известно о планах Оксаны Фадиной баллотироваться в депутаты Госдумы, в городе начали перебирать фамилии кандидатов, которые могли бы занять кресло главы города. Это значит, что она может досрочно сложить с себя полномочия градоначальника.

Одним из тех, кого сватают на должность мэра, стал омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Родом он с Урала, в правительстве курирует экономический блок.

Слухи о его возможном назначении на пост мэра Омска прокомментировала его советник Наталья Ботвина.

- Дмитрий Владимирович в данный момент находится на форуме «Чистая страна», где работает над экологическими проектами. Он не раз отмечал, что вся его работа связана с курированием финансово — экономического блока Правительства Омской области, - сказала помощника вице-губернатора.