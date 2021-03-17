В Омске из окон больницы выпал больной коронавирусом пенсионер

Омич выпал со второго этажа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне в Омске произошел трагический инцидент, под окнами городской больницы №1 на улице Перелета нашли тело мужчины. Им оказался 67-летний пациент ковидного госпиталя, развернутого в этой больнице.

- К сожалению, мы констатируем еще один случай падения пациента из окна лечебного учреждения. Из-за коронавируса примерно в 5-7% тяжелых случаев возникают осложнения связанные с воспалением сосудов и тканей мозга. Это приводит к нарушению сознания. В данном случае подобное состояние возникло у пациента реанимационной палаты, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Мужчина выпал со второго этажа во время смены постельного белья. Медики не успели его остановить. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался на месте.