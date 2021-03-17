Омич на машине вылетел с парковки на тротуар и застрял

Омич застрял, съехав с парковки на тротуар. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжают убирать снег с дорог. На центральных магистралях почистили и некоторые парковочные карманы. Сделали это и на парковке рядом с пекарней «провиант» на улице Карла Маркса, недалеко от остановки площадь Серова. Это, похоже, и стало роковым для одного из омичей. Что именно произошло, не известно, но, пытаясь припарковаться, автомобилист съехал на тротуар. На первый взгляд, в этом нет проблемы, но тротуар в этом месте расположен на несколько десятков сантиметров ниже парковки. Передние колеса автомобиля уже стоят а тротуаре, а задние остались на парковке. Самостоятельно вернуться на дорогу водитель точно не сможет. Не получится и выехать через тротуар, там просто не хватит места для автомобиля.

В комментариях омичи предполагают, что причиной такого происшествие стало то, что неизвестный водитель перепутал педали.