В Омской области сельчане несколько лет пили некачественную воду

Омичи несколько лет получали некачественную воду. Фото: Олег ЗОЛОТО

За качество питьевой воды борются жители села Калининское Русско-Полянского района. Там после проверки выяснилось, то вода, поставляемая местным жителям, не соответствует нормам СанПиНа. Поставщиком воды там является МУП «Водник», который учредила администрация района.

После обнаружения нарушений, в суд обратился местный прокурор с требованием обязать администрацию улучшить качество воды. Чиновники утверждали, что требования прокуратуры преждевременны, ссылаясь на длительную процедуру, которая должна соблюдаться при улучшении качества водоснабжения. Сначала год нужно отбирать пробы, потом дождаться решения Роспотребнадзора, а после этого составить план мероприятий по улучшению качества воды, который после проводить на протяжении 7 лет.

Суд рассмотрел дело и встал на сторону прокуратуру, поддержав их требования. Чиновники попытались подать апелляцию, но и здесь потерпели неудачу. Прокурор сообщил, что и раньше в представлениях к местной администрации указывал на несоответствие воды необходимым нормам, но никаких мероприятий по ее улучшению не проводилось. Второй суд оставил принятое ранее решение в силе, отметили в пресс-службе прокуратуры.