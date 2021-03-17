Омичка 23 года молчала о том, что муж убил ее отца

В обстоятельствах убийства продолжают разбираться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства, произошедшего в Омской области 23 года назад. О нем заявила омичка 10 марта, подробно рассказав о преступлении. С мужем она развелась. Женщина рассказала, что в 1998 году проживала вместе с мужем в поселке Иртышское. У 28-летнего парня и 47-летнего отца женщины отношения складывались не лучшим образом, они постоянно ссорились. Во время одной из таких ссор, когда оба мужчины выпили, муж избил отца жены до смерти. Чтобы скрыть преступление, мужчина со своим отчимом той же ночью вывезли тело в ближайшую лесополосу. А чуть позже одолжив автомобиль УАЗ у третьего родственника они забрали тело и увезли в сточной канаве у села Усть-Заостровка.

- На допросе у следователя и при проверке показаний на месте подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.