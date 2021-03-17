В Омске пожилой супружеской чете, которую выселяют на улицу из аварийного дома, нашли жилье

Пожилые омичи оказались без жилья на старости лет. Фото: «Омск-информ»

Пожилые супруги из Омска на старости лет попали в безвыходную ситуацию. После того, как сгорел их дом, пенсионерам разрешили поселиться в полузаброшенном деревянном особняке на улице Почтовой, 37. Из-за того, что здание-памятник XX века постройки долгое время пустовало, оно было фактически не приспособлено для проживания.

Предсказуемо там прорвало батарею. Старый дом начало заливать кипятком, там отключили воду и электричество. Сейчас департамент имущественных отношений Омска добивается выселения пенсионеров оттуда без предоставления другого жилья. Напомним, «Комсомольская правда в Омске» писала об аналогичной ситуации, которая случилась с пожилой омичкой, жившей с паспортом СССР.

Как сообщает «Омск-информ», на беду пенсионеров, которые уже в ближайшие дни могут оказаться без крыши над головой, откликнулись в областном минтруда. Старикам предложили временно пожить в центре социальной адаптации. Там можно находиться до полугода. За это время пожилые супруги смогут оформить документы для размещения в доме престарелых.

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