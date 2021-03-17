В Омском кафе приятели устроили пьяную драку с поножовщиной

Для дальнейших разбирательств дебоширов передали полиции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На минувших выходных омичи устроили драку в одном из кафе Советского округа. Как вспоминают сотрудники заведения, вечер проходил мирно. Компания из четырех человек выпивала и ничего не выдавало враждебных намерений. Но в какой-то момент между приятелями завязался спор, который перерос в драку. Остановить ее сотрудникам не удалось, а когда один из ее участников достал нож, официанты нажали на тревожную кнопку.

К моменту прибытия наряда, дебошир успел ранить двоих. Они получили несерьезные порезы рук, рассказали в пресс-службе «СТБ-Охраны». Охранникам удалось успокоить приятелей и остановить драку до приезда полиции и медиков, которых сразу вызвали на место происшествия.