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Общество17 марта 2021 7:59

В Омском кафе приятели устроили пьяную драку с поножовщиной

Двое из участников драки пострадали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Для дальнейших разбирательств дебоширов передали полиции.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На минувших выходных омичи устроили драку в одном из кафе Советского округа. Как вспоминают сотрудники заведения, вечер проходил мирно. Компания из четырех человек выпивала и ничего не выдавало враждебных намерений. Но в какой-то момент между приятелями завязался спор, который перерос в драку. Остановить ее сотрудникам не удалось, а когда один из ее участников достал нож, официанты нажали на тревожную кнопку.

К моменту прибытия наряда, дебошир успел ранить двоих. Они получили несерьезные порезы рук, рассказали в пресс-службе «СТБ-Охраны». Охранникам удалось успокоить приятелей и остановить драку до приезда полиции и медиков, которых сразу вызвали на место происшествия.