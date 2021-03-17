В Омске ищут мужчину, исчезнувшего 6 дней назад

В последний раз омича видели поздней ночью. Фото: ПСО "Доброспас"

В Омске почти неделю обеспокоенные родственники ищут пропавшего без вести 40-летнего Олега Липатова. Омич исчез в конце прошлой недели в четверг 11 марта. Как уточнили добровольцы поискового отряда, в который обратились родственники, в последний раз Олега видели поздней ночью в 00:30 около алкогольного ларька на улице Степанца 6/1. Проживал пропавший в соседнем округе на улице Заозерная, совсем рядом со сквером 70-летия Победы.

Приметы Олега Липатова: Рост 180 сантиметром, среднего телосложения, волосы седые короткостриженные.

В момент ухода он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темно-коричневый свитер, черные шапку и ботинки. Всех, кто видел Олега или знает о его месте нахождения просят сообщить добровольцам поискового отряда или в полицию.