Футуристичная форма и газон на крыше: какой может стать гостиница «Космос» в Омске

На встрече с архитекторами чиновники рассказали, какой видят будущую гостиницу.

О строительстве элитной гостиницы «Космос» на набережной Тухачевского заговорили уже давно. В прошлом году даже определились с местом и начали разрабатывать эскизы проекта. Накануне мэру Омска Оксане Фадиной архитекторы представили несколько эскизов будущей гостиницы, но ни один из них полностью не удовлетворил мэра.

- Здание строится не на один десяток лет. Я хочу, чтобы, по прошествии даже такого отрезка времени, оно не потеряло своей актуальности и вкуса. Посмотрите на это место, где оно должно появиться, с любовью и «впустите космос» в этот проект. Объект должен создать такой вид, чтобы им любовались не только с Иртыша, но и Левого берега, - высказала пожелания к проекту Оксана Фадина.

На совещании высказывались разные предложения, одним из которых стало добавить в здание необычных, запоминающихся деталей. Заместитель мэра Александр Губин предложил обустроить на крыше смотровую площадку с газоном и озеленением. Такого в Омске еще не делали. Окончательного решения об общем облике будущей гостиницы пока не приняли, а проект отправили на доработку.