«Омскоблгаз» завершил подготовку системы газораспределения и газоснабжения к работе в условиях весеннего паводка

В газораспределительной организации проведены инструктажи персонала, созданы дополнительные аварийные бригады, проводится уборка снега от шкафных регуляторных пунктов газа и прилегающих к ним территорий. Обход трасс подземных газопроводов в период оттаивания грунта будет проводиться в учащенном режиме. Контролируются газопроводы вдоль дорог, подверженных затоплению, чтобы избежать объезда транспорта по охранной зоне.

Проверена работоспособность спецтехники и оборудования, а также оснащенность аварийно-диспетчерских служб. На тренировочных занятиях сотрудники «Омскоблгаза» отработали действия по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также взаимодействие с оперативными службами.

В случае повышения уровня воды и угрозы подтопления потребителям природного газа рекомендовано соблюдать меры безопасности: отключить газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу.

«После снежной зимы паводок не исключает подтопления газопроводов. Аварийные бригады готовы оперативно предотвратить нештатные ситуации. Нами приняты меры для надёжной транспортировки газа потребителям в период паводка», - рассказал заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.

В данное время «Омскоблгаз» проверяет состояние газораспределительных сетей, которые попадают в зону паводковых вод, на особом контроле находятся газифицированные объекты и дома, подверженные подтоплению.