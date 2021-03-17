Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сделал прививку от коронавируса

Боб Хартли рассказал, что не испытывал страха, когда ему ставили прививку. Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники хоккейного клуба привились от коронавируса вакциной «Спутник V» в мобильном пункте на «Арене Балашиха», сообщили в пресс-службе клуба.

– Я очень рад такой возможности, – сказал Хартли во время процедуры.

Видимо, это решение продиктовано тем, что команда сейчас вышла практически на финишную прямую, во время плей-офф все должны быть в строю и хорошо себя чувствовать. Наставник и другие сотрудники «Авангарда» воспользовались небольшим перерывом между играми и вакцинировались.

Напомним, перед началом сезона ковид подхватили сразу 20 игроков и сотрудников клуба. Боба Хартли среди них не было. Но он рассказывал, что им с женой пришлось отправиться на строгий карантин и даже не иметь возможности встретиться со своими детьми.