С начала года в авариях с общественным транспортом пострадали 20 омичей

Аварии на городских дорогах - обычное дело. Но, когда в них участвует пассажирский транспорт, беспокойство возрастает вдвойне. Ведь в них страдают сразу много людей.

В Омском ГИБДД подсчитали, что с начала года, всего за 2 месяца, в Омске произошло 15 ДТП, в которых участвовал общественный транспорт. Среди пострадавших оказался 21 человек. В эту статистику вошли также и наезды, совершенные водителями автобусов и маршруток.

Чтобы снизить число таких аварий, полиция просит автомобилистов и пешеходов сообщать о нарушениях ПДД водителями общественного транспорта. Также в ведомстве проведут специальный рейд, направленный на профилактику нарушений правил движения среди водителей автобусов и маршрутных такси.