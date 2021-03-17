«Омску не повезло с экологией»: Вице-премьер Абрамченко - о попадании города в ТОП-5 самых грязных

Омск в пятерки самых грязных городов страны по версии Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Фото: Станислав МУХИН

В Москве прошло большое совещание по вопросам экологии в регионах. В нем приняли участие и омский губернатор Александр Бурков с профильным министром Ильей Лобовым. На этом совещании прозвучала информация, которая вряд ли обрадует сибиряков. По последним данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора Омск входит в пятерку самых загрязненных городов страны.

А вице-премьер Виктория Абрамченко без обиняков резюмировала: Омску действительно не повезло с экологией.

- Омску не повезло. Мы провели в 2020 году и начале 2021 года с Росприроднадзором и Роспотребнадзором расчеты и выявили вещества, влияющие не только на окружающую среду, но и на само здоровье людей. Омск оказался в пятерке лидеров, - сказала Абрамченко.