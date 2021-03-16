Омские чиновники вместо помощи пытаются выгнать на улицу стариков, у которых сгорел дом

Из-за всеобщего равнодушия пожилые супруги могут оказаться на улице. Фото: «Омск-информ»

В прямом смысле на мороз уже в ближайшие дни могут выгнать омскую пожилую пару. Проблемы пенсионеров начались после того, как согрел их дом. Им предоставили временное жилье в полузаброшенной деревянной постройке на улице Почтовой. Оставшиеся единственными жильцами в двухэтажном доме бабушка с дедушкой выдохнули с облегчением. Но обрушилось новое несчастье – прорвало трубу.

Коммунальная авария произошла в этом здании-памятнике.

Фото: «Омск-информ»

Авария произошла неделю назад, постройку залило кипятком. Воду там отключили. Дом, который оказался памятником культуры, теперь непригоден для проживания. Однако чиновники вместо помощи распорядились выселить обитавших там пенсионеров. Идти старикам некуда. Временно их приютили в художественной школе «Скворечник», директор которой и забила тревогу. Если что-то не предпринять в ближайшее время, супруги окажутся на улице один на один со своими проблемами.

– Граждане, находящиеся по данному адресу, проживают в квартире незаконно. Письмом от 10 ноября 2020 года БУ города Омска «Центр содержания и хранения имущества» в адрес департамента жилищной политики сообщено, что выявлен факт незаконного проживания граждан в квартире, – цитирует «Омск-информ» представителей городской администрации. Департаментом жилищной политики в Куйбышевский районный суд города Омска направлено исковое заявление о выселении граждан без предоставления другого жилого помещения в связи с отсутствием у них правовых оснований на проживании. Указанные граждане на учете нуждающихся в жилых помещениях не состоят.