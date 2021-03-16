Зампред Правительства России поддержала предложения омского губернатора

Сегодня Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в международном форуме-выставке «Чистая страна», который проходил в Москве.

В рамках форума состоялось пленарное заседание «Новая экологическая политика. Вызовы 2021 – 2030» с участием заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей ведущих промышленных предприятий, депутатов, экспертов в области экологии. На заседании обсуждались основные направления экологического развития в России и способы решения экологических проблем.

Губернатор Омской области в ходе пленарного заседания обозначил актуальные для региона проблемы. Он рассказал, что на территории области создана система мониторинга качества атмосферного воздуха. На данный момент она представлена 12 стационарными постами, из них 4 работают в автоматическом режиме. В ближайшее время ещё 4 поста также станут автоматизированными. Кроме того, с 2018 года функционирует Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, созданный по инициативе Александра Буркова. В распоряжении Центра есть передвижная экологическая лаборатория, оборудованная современными газоанализаторами. Дополнительно оснащены передвижными экологическими лабораториями подведомственное учреждение Росприроднадзора и Обь-Иртышское УГМС.

Однако, подчеркивает Александр Бурков, данных мониторинга недостаточно, чтобы привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух. Решить эту проблему поможет оснащение объектов, имеющих стационарные источники выбросов, системой автоматического контроля. Федеральным законодательством оборудование источников выбросов приборами автоматического контроля предусмотрено до 1 января 2029 года. Кроме того, в правилах эксплуатации данных систем контроля установлен перечень загрязняющих веществ, в котором отсутствуют, в частности, ароматические углеводороды, выбросы которых характерны для нефтехимического производства. В этом случае подобные выбросы останутся бесконтрольными. Александр Бурков обратился к заместителю Председателя Правительства России Виктории Абрамченко с просьбой сократить сроки оснащения предприятий системами автоматического контроля выбросов и расширить перечень загрязняющих веществ, которые будут учитывать системы контроля.

«Действительно достаточно медленно идет перевооружение наших предприятий. Этим нужно заниматься активнее и ставить перед собой более амбициозные цели», – поставила задачу Виктория Абрамченко перед Минпромторгом РФ.

Также Александр Бурков обозначил проблему, связанную с переводом предприятий теплоэнергетического комплекса на другие виды топлива. «У нас в экологическую модернизацию в первую очередь включаются крупные предприятия. За 5 лет планируется более 100 млрд рублей направить на экологическую модернизацию. Но в то же время есть предприятия теплоэнергетического комплекса, которые подлежат тарифному регулированию. Они за свои средства не могут перейти с угля на газ. Модернизация системы очистки угольных ТЭЦ, установка гибридных фильтров – это большие вложения. А переход на газ предполагает резкий рост тарифов, чего допустить нельзя. Без участия Правительства России этот вопрос не решить», – отметил Губернатор.

С руководителем Омской области согласилась Виктория Абрамченко. «То, о чем вы говорите, нужно реализовывать в ближайшее время. Система ЖКХ входит в тройку основных загрязнителей. Котельные, частные дома, которые отапливаются углем, – это вместе с промышленными предприятиями основные источники загрязнений атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах Российской Федерации. Разделяю ваше предложение, что Правительство в рамках модернизации системы ЖКХ должно помогать регионам», – подчеркнула заместитель Председателя Правительства России. По поручению Виктории Абрамченко с привлечением Минпромторга и Минэнерго РФ будет разработана программа по модернизации системы ЖКХ в 12 городах, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». Отметим, в их число входит Омск.