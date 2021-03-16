Омская медсестра пожаловалась на зарплату, вдвое меньшую средней по региону

Медсестра пожаловалась на низкую зарплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская медсестра пожаловалась в соцсетях на низкую зарплату. В доказательство приложила квиток, в котором значится сумма в 19 тысяч рублей. Это примерно вдвое меньше того, что официально заявлено в регионе.

– Вот такая заработная плата у медсестры в Омске, а хотелось бы, чтобы майские указы от 2012 года были исполнены, – пишет Наталья Андреева.

Ситуацию прокомментировали в областном минздраве:

– Контроль исполнения пунктов майских указов, относящихся к сфере здравоохранения, осуществляется непрерывно с 2012 года. Средства, обозначенные в майских указах, направляются на оплату труда работников отрасли в приоритетном порядке. По итогам 2020 года целевые показатели по оплате труда отдельных категорий медицинских работников Омской области в рамках майских указов достигнуты в полном объеме. Что касается конкретного случая, то сотрудник получает заработную плату, исходя из ставки 6-часового рабочего дня, без дополнительного объема работ. Все положенные в рамках ее компетенции надбавки Наталья Александровна также получает, согласно Трудовому кодексу и договору, подписанному ею с учреждением. Нарушений в начислении заработной платы не выявлено.

Чуть позже женщина выложила еще один ответ от бывшего еще заместителем министра регионального ведомства Дмитрия Вьюшкова. Там сообщалось, что все показатели достигнуты и медсестры региона получают 28 899 рублей. Наталья настаивает на тот момент, в 2018 году, ее зарплата составляла и вовсе 11 тысяч рублей.