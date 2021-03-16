В Омске заработал второй мусороперерабатывающий завод

С открытием нового завода 80% всего городского мусора уходит на переработку. Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

Накануне в Омске на полную мощность заработал второй мусороперерабатывающий завод, который находится недалеко от Ленинской свалки в черте города. Он стал копией первого, который появился в городе 2 года назад в сентябре на территории Кировского округа.

Предприятие полностью укомплектовано техникой и работниками, полный штат составляет 300 человек. Его мощности позволят переработать 200 тысяч тонн мусора в год. По данным регоператора, с вводом в эксплуатацию второго завода на переработку отправляется около 80% омского мусора.