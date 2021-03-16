Мэр Омска Оксана Фадина обсудила проект гостиницы Cosmos с проектировщиками

Оксана Фадина обсудила будущий проект гостиницы с архитекторами. Фото: пресс-служба администрации Омска

О строительстве гостиницы на набережной Оми недалеко от дома Туриста, заговорили в прошлом году. Проекта пока не было, но сегодня мэр Омска Оксана Фадина встретилась с проектировщиками, которые представили ей несколько вариантов. Окончательный вариант так и не был найден.

- Здание строится не на один десяток лет. Я хочу, чтобы, по прошествии даже такого отрезка времени, оно не потеряло своей актуальности и вкуса. Посмотрите на это место, где оно должно появиться, с любовью и «впустите космос» в этот проект. Объект должен создать такой вид, чтобы им любовались не только с Иртыша, но и Левого берега, - отметила Оксана Фадина.

Несколько предложений внес заместитель мэра Михаил Губин. Он предположил, что изюминкой здания может стать крыша с озеленением, на которой может появиться, например, кафе. Эскизы решили отправить на доработку. Пока известно только, что здание будет рассчитано на 204 гостиничных номера, также внутри буду ресторан и конференц-зал. Застройщик также обустроит территорию вокруг будущей гостиницы.