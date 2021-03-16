«Не заметили ссадины и синяки»: После истории с омичом, бросавшим детей об пол, накажут медиков и воспитателей садика

Эдуарда Юнусова начнут судить уже в ближайшие дни. Фото: Анна МИКУЛА

После инцидента с омичом Эдуардом Юнусовым, истязавшим своих детей, прокуратура заинтересовалась и участием, а точнее – безучастием в этой истории органов профилактики. Выявили серьезные нарушения.

– Установлено, что при проведении медосмотра несовершеннолетнего, который состоялся в детском саду спустя четыре дня после происшествия, видимые ссадины и кровоподтеки в области головы и лица ребенка остались незамеченными медработниками и воспитателями, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Главному врачу поликлиники, работники которой проводили медосмотр детей, а также заместителю мэра Омска внесены представления, по результатам рассмотрения которых работник медучреждения и старший воспитатель детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, об этой истории стало известно после того, как видео, снятое матерью детей, попало в соцсети. На записи глава семейства Юнусов со всей силы поднимает в воздух и швыряет об пол мальчика и девочку. Мать держит на руках третьего, новорожденного малыша и лишь просит мужа остановиться.

После огласки случившегося домашнего тирана заключили под стражу. Выяснилось, что он начал распускать руки уже давно. Осенью потерял работу и начал пить. На днях расследование уголовного дела в отношении него было завершено. Уже скоро материалы передадут в суд для рассмотрения.

Кроме того, его уже лишили родительских прав на двоих детей (у старшей девочки другой отец).

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