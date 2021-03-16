Омскому вымогателю пришлось заплатить жертве 100 тысяч рублей

После передачи авто вымогателю, омич сразу пошел в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нововоршавском райсуде рассматривали дело о вымогательстве. Как рассказал заявитель, к нему некоторое время назад обратился 38-летний местный житель и пригрозил, что опубликует в интернете компромат или вовсе убьет, если ему не отдадут автомобиль. Истец решил не рисковать и отдал свой ВАЗ, но после этого пошел в суд. Ущерб он оценил в 90 тысяч рублей. Суд рассмотрел дело и принял решение назначить вымогателю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также обязал возместить причиненный ущерб.

Контроль за выплатой долга передали судебным приставам. Сотрудники службы уведомили осужденного о том, что ему следует как можно быстрее возместить ущерб, но он никак на это не отреагировал. Тогда судебные приставы выяснили, что у вымогателя есть сбережения на банковских счетах. Их и удержали в счет долга. Помимо этого омича обязали выплатить еще и исполнительный сбор. В сумме вышло более 100 тысяч рублей. Чтобы не увеличить долг еще больше, шантажист самостоятельно погасил остаток задолженности, уточнили в пресс-службе УФССП.