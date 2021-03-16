Омичей может ждать нашествие клещей из-за стихийных свалок

Особое внимание при обработке от клещей уделят местам массового отдыха людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии весенне-летнего сезона глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Крига издал постановление о мерах профилактики заболеваний, передающихся клещами. Там же указан перечень из 15 сельских районов Омской области, где опасных кровососов будет больше всего. Омск – также в этом списке.

В городе и его окрестностях клещи могут расплодиться из-за неубранных стихийных свалок. В связи с этим главам районов и мэру Оксане Фадиной рекомендовали ликвидировать мусорные завалы, а дачникам и председателям дачных кооперативов – за счет собственных средств провести акарицидную обработку участков.

Также в ведомстве пришли к выводу, что город недостаточно хорошо обрабатывает территории зон массового отдыха людей и кладбищ. Кроме того, особое внимание рекомендуется будущим летом уделить безопасности детских лагерей.