В Омской области на пожаре в собственном доме погиб мужчина

Пожар тушили 4 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня стало известно о серьезном пожаре в поселке Скородум Усть-Ишимского района Омской области. Там неожиданно загорелся деревянный дом из бруса. Сообщение в МЧС поступило около 6 часов утра, на момент прибытия пожарного расчет дом уже был охвачен гнем.

Над тушением работал 4 пожарных и 2 специальные машины. По информации ведомства, выгорело около 50 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Полностью потушить дом удалось примерно в 10 часов.

Тогда же в одной из комнат дома нашли тело неизвестного мужчины. Как уточнили в следственном комитете, погибшим оказался 68-летний местный житель. А причиной пожара, скорее всего, стала непотушенная сигарета.

Накануне омские пожарные уже подсчитали, что на территории Омской области на пожарах из-за сигарет с начала года погибли 17 омичей.