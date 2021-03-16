В Омской области произошел скачок заболеваемости ОРВИ: Заражаются в основном дети

Сейчас ОРВИ и простудами в Омской области болеют в основном дети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области начинается сезон весенних простуд. За минувшую неделю в регионе произошел существенный рост заболеваемости ОРВИ. В этот период он был на 19,8% ниже эпидемического порога. Для сравнения, двумя неделями раньше этот «запас прочности» был вдвое больше – 49%.

При этом болеют в основном дети. Заболеваемость среди омичей старше 15 лет, наоборот, снизилась на 2,9%, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе циркулируют четыре вида вирусов, в том числе парагрипп, бокавирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. Случаи заболеваемости гриппом в Омской области пока не выявлено.