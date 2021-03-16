Омич избежал наказания за наркотики, но попался на изнасиловании

Молодого человека будут судить за хранение наркотиков и изнасилование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске будут судить 27-летнего мужчину, которого обвиняют в хранении наркотиков и изнасиловании.

Все произошло в декабре 2020 года. По информации следствия, омич приобрел наркотики и отправился забирать их из закладки. Далеко уйти с «солью» он не успел, его задержала полиция. Серьезных мер омичу удалось избежать. После разбирательств его отпустили, но спустя три дня он все равно попал к полицейским. Во второй раз преступление оказалось гораздо серьезнее.

Следователи выяснили, что омич причастен к изнасилованию 50-летней женщины. В гостях у своего друга на улице 8-я Ремесленная подозреваемый всю ночь распивал спиртное, а под утро около 7 часов вышел на улицу, чтобы покурить. В это время мимо на работу направлялась 50-летняя омичка. Ее парень решил изнасиловать и сделал это в доме друга. После случившегося омичка сразу отправилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, подозреваемый признался во всех преступлениях и сейчас находится под стражей. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.