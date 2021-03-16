В Омской области 80% городского мусора уходит на промышленную обработку

Открытие посетили зампред правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, его заместитель Александр Сердюков, главы сельских районов, представители общественных организаций, депутаты и журналисты.

Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов расположен вблизи Ленинской свалки, с которой город существует исторически. Более 50 лет на это место свозили и накапливали мусор.За полтора года работы региональный оператор ввел в эксплуатацию два завода по сортировке отходов, что позволяет уже сегодня сокращать объемы отходов, подлежащих захоронению. До запуска федеральной реформы сортировка мусора в регионе никогда не велась.

Введение в эксплуатацию мусоросортировочных заводов — это первый шаг на пути перехода Омской области к цивилизованному процессу сбора и обработке ТКО, а также к улучшению экологической ситуации в регионе.Благодаря запуску двух объектов по обработке ТКО уже сегодня 80% мусора, образуемого жителями города Омска, направляется на промышленную обработку.

Торжественное открытие нового мусоросортировочного объекта посетили заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, замминистра профильного ведомства Александр Сердюков, главы сельских районов, представители Общественной палаты Омской области, регионального отделения общества охраны природы, депутаты и журналисты.

— Реформа отрасли обращения с отходами рассчитана на шесть лет. И тот факт, что сегодня открываем в Омске уже второй завод, говорит о том, что она успешно реализуется в нашем регионе. Плановая работа по наращиванию мощностей позволит вдвое снизить количество отходов, которые отправляют на захоронение, а значит уменьшить нагрузку на полигоны. Благодаря двум комплексам – в Ленинском и Кировском округах удастся провести сортировку до 400 тыс. тонн отходов в год. Половина всех отходов, производимых омичами, будет перерабатываться. Кроме того, предприятия регионального оператора обеспечивают стабильной работой с достойной заработной платой более 400 жителей региона – сказал зампред Омского правительства Дмитрий Ушаков.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов отметил, что запуск на полную мощность мусоросортировочного комплекса – это праздник для всех, кого волнует экология Омской области.

— Работа предприятия значительно улучшит экологию региона. Даже неспециалисту понятно, что такой тщательный отбор фракций – значительное снижение нагрузки на экологию. Москва не сразу строилась. Так и культура обращения с отходами формируется у нас постепенно, шаг за шагом. Сегодня Омская область в лидерах вовлечения отходов во вторичный оборот. Выход на полную мощность двух наших мусоросортировочных предприятий – это значительный рывок вперед. Однако это только первый этап, нужно развивать дальнейшую не только сортировку, но и переработку отходов. Омская область сделала первый шаг в решении экологической проблемы, но важно двигаться дальше, — подчеркнул главарегионального минприроды.

Второй омский мусоросортировочный завод (МСК-2) является одним из образцовых предприятий по промышленной сортировке отходов в России. Завод расположен в Ленинском административном округе города Омска. В эксплуатацию запущен 1 декабря 2020 года, после получения разрешительной документации. Сегодня предприятие выходит на полную производственную мощность, закончены пусконаладочные работы, укомплектован штат сотрудников.

Завод представляет собой совокупность конвейерных линий и оборудования для прессования, объединенных на одной производственной площадке и управляемых единой системой автоматического управления и является братом-близнецом первого омского завода по обработке отходов (МСК-1), который был открыт в Кировском административном округе Омска 3 сентября 2019 года.

Оба завода построены на средства инвесторов, привлеченных в регион ООО «Магнит» — компанией, получившей статус Регионального оператора Омской области по обращению с ТКО сроком на 10 лет в результате открытого конкурса. С целью поддержки отечественного производителя и реализации стратегии импортозамещения, при выборе технического оборудования, приоритет был компании «ЭКОМАШГРУПП».Для повышения качества выборки полезных фракций, российское оборудование усилено Итальянскими и Германскими сепараторами и накопительными устройствами.

Максимальная проектная мощность завода позволяет производить обработку (сортировку) не менее 200 тысяч тонн твердых коммунальных и крупногабаритных отходов в год. Площадь завода разделена на 6 производственных участков. Современное оборудование позволяет отобрать 12 видов полезных фракций, таких как: черный металл, стекло, картон, бумага, пластик и т.д.

Омское вторсырье впоследствии используется на других предприятиях при производстве товаров народного потребления.

— Вторсырье, которое сегодня выпускают омские заводы уходит на открытых торгах на «ура», нам приятно видеть, что оно востребовано. Уже сегодня мы даем мусору вторую жизнь, — отметил гендиректор регоператора Карен Егоян.

На предприятии создано 300 рабочих мест, количество работников в одну смену – 60 человек. На территории завода построен административно-бытовой корпус (АБК), который состоит из помещения для административно-управленческого персонала, комнаты для приема пищи, женской и мужской душевых, оборудованных шкафами для хранения спецодежды и сушильными шкафами.Инвесторы, привлеченные в Омскую область, региональным оператором по обращению вложили в строительство двух заводов порядка 600 млн рублей.