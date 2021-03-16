Омского предпринимателя поймали на махинациях с 7 миллионами

Омич решил заплатить одному кредитору и проигнорировать государство и работников. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске одним банкротом среди фирм стало больше. Эту процедуру прошла фирма ООО «Атлант», но у прокуратуры возникли сомнения в том, что были соблюдены все правила.

В ходе проверки в ведомстве выяснили, что до подачи заявления на банкротство, руководитель компании совершил крупный платеж в размере 7 миллионов другой фирме. Одновременно с этим у него были долги перед работниками по зарплате около 1 миллиона, по электричеству более 3 миллионов, а также более 4 миллионов перед налоговой. В этих действиях следователи нашли нарушения в виде удовлетворения требований отдельных кредиторов за счет имущества должника в ущерб другим кредиторам.

За эти действия в арбитражном суде приняли решение оштрафовать директора фирмы на 50 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры.